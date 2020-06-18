В четверг, 18 июня, президент Украины Владимир Зеленский во время видеоконференции лидеров Восточного партнерства заявил, что Европейский союз в полной мере не использовал потенциал для обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Украина могла бы помочь в этом вопросе. Об этом сообщает сайт главы государства.

По мнению Зеленского, реализация целей Восточного партнерства зависит от стабильной среды безопасности, в частности - в странах-партнерах. Президент сравнил оккупированные территории Украины и количество украинцев, которые там проживают, с площадями и населением некоторых стран ЕС.

По моему мнению, Европейский союз еще не использовал в полной мере свой потенциал ради безопасности на Европейском континенте. Знаю, считается, что Восточное партнерство не является инструментом для урегулирования конфликтов. В то же время мы не можем позволить внешним игрокам в дальнейшем дестабилизировать ситуацию в регионе и создавать новые и новые горячие точки.

При этом он отметил, что конфликты на территориях стран-партнеров ЕС, в том числе социально-экономические проблемы, могут перекинуться на страны Евросоюза.

Украина способна делать вклад в укрепление стабильности и безопасности в регионе: участвовать в миссиях, военных проектах ЕС и проектах по безопасности, инициативах, направленных на борьбу с информационными и гибридными угрозами, дезинформацией и тому подобное.

Ранее представители 27 стран-членов Европейского Союза согласовали продление еще на год санкций против аннексированного Крыма и Севастополя.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп продлил санкции против КНДР.