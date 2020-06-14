В ноябре 2016 года республиканец Дональд Трамп неожиданно победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. И оказался во главе самой могущественной державы мира.

Как и его все предшественники, Трамп на 5 лет стал хозяином в самом важном особняке Америки. И изъявил желание остатьтся там еще на один срок. Только зная биографию Дональда Трампа, понимаешь, что осуществилась мечта - жить в Белом доме, который не купишь ни за какие деньги.

Недвижимость и деньги

До президентства Дональд Трамп прослыл настоящей "акулой" бизнеса и воротилой рынка недвижимости. Он родился в семье риэлтора Фред Крист Трампи и в 22 года начал перенимать бизнес отца. Унаследовав в 1971 году огромное состояние, он преумножил его, а компанию отца E. Trump & Son превратил в огромный конгломерат Trump Organization (565 компаний), строящий небоскребы, отели, казино и поля для гольфа по всему миру.

В 1982 году Трамп был включен в первый список богатых людей журнала Forbes с состоянием $200 млн. В 2020 году Forbes оценивал состояние Трампа в $2,1 млрд, он занимал 1 001 строчку в мировом рейтинге толстосумов. Нынешнему презиненту США принадлежит множество элитной недвижимости по всему миру:

торговая и офисная недвижимость в Нью-Йорке и Сан-Франциско, в том числе 11 613 кв. м возле Пятой авеню на Манхэттене;

более 500 жилых домов в пяти штатах;

отель в Вашингтоне и курорт Trump National Doral в Майами;

отели Trump International Hotel на Гавайях, в Уругвае, Индии и других странах;

10 гольф-клубов в США и 3 в Европе;

роскошное поместье Мар-а-Лаго во Флориде, пентхаус в Трамп-тауэр, винодельня и т.д.

После инаугурации Трамп передал управление своим бизнесом своим сыновьям Эрику и Дону-младшему.

Женщины президента

С 2004 года Дональд Трамп женат на бывшей модели из Словении Мелании Кнаусс Кнавс, которая моложе его на 24 года. У них есть сын, Бэррон (2006 г.р.). До Мелании будущий президент США был женат дважды:

1977 - чешская модель Ивана Зельничкова. У них трое детей: Дональд-младший (1977 г.р.), Иванка (1981 г.р.) и Эрик (1984 г.р.) и десять внуков.

1992 - актриса Марла Мэйплс Дочь, Тиффани (1993 г.р.).

Первая леди США на публике держится с мужем подчеркнуто холодно и сдержано, вызывая пересуды о личной жизни Трампов. Ходят слухи, что супруги на грани развода, и Мелания живет в Белом доме, только чтобы не подводить мужа.

Причиной якобы являются многочисленные интрижки Трампа, которые периодически "всплывают" в прессе. В 2006 году порноактриса Сторми Дэниелс заявила об интимной связи с Дональдом Трампом. После долгих судов в августе 2019 года он выплатил ей $130 тыс.

В СМИ обнародовали запись, где Трамп рассуждает о женщинах: "когда ты звезда, они позволяют тебе делать это , ты можешь делать что-угодно... хватай их за киску". За политиком закрепилась репутация "сексуального хищника", а в домагательствах его публично обвинили 23 женщины.

Интересные факты

Дональд Трамп отличается яркой внешностью, его непослушная рыжая шевелюра превратилась в настоящий мем. Трамп никогда не употреблял алкоголь и не курил, увлекается игрой в гольф и даже участвует в соревнованиях. В 1996-2015 годах Трамп был владельцем конкурса красоты "Мисс Вселенная".

Трамп стал старейшим впервые избранным президентом США, чем побил рекорд Рональда Рейгана, занявшего этот пост в 69 лет. Стал первым президентом США, не занимавшим до въезда в Белый дом государственного или военного поста. И является самым богатым американским лидером в истории.

Его страшая дочь Иванка Трамп - настоящая светская львица и воплощение американской элиты. Она замужем за сыном еврейских иммигрантов из СССР, Джаредом Кушнером (состояние $800 млн). После инавгурации Трамп назначил Иванку своим помощником, а ее супруга - старшим советником в Белом доме.

Герой масс-медиа

На протяжении всей карьеры Трамп активно занимался саморекламой и старался стать медийной личностью. Он сыграл эпизодические роли самого себя в таких фильмах как "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке", "Няня", "Принц из Беверли-Хиллз", "Дни нашей жизни" и "Любовь с уведомлением".

В 2003-2015 годах будущий президент продюсировал и вел реалити-шоу "Кандидат" на телеканале NBC. Его фирменной фразой стало "Вы уволены!" ("You’re ﬁred!").

Во время предвыборной кампании 2016 года Трамп стал привлекал к себе внимание громкими и скандальными заявлениями. Критично настроенные к нему СМИ он обвинял в неверном толковании его слов, предвзятости и клевете. С легкой руки Трампа прижился термин "фейковые новости".

В 2009 году Трамп зарегистрировался в социальной сети Twitter, и став президентом США, использует микроблог как прямой канал общения с общественностью. Это помогло ему нарастить аудиторию до 83 млн челоловек.

Внешняя политика

Внешняя политика изначально не была "коньком" Трампа, он запросто мог спутать в речи Австрию и Австралию. Называя себя "американским националистом", президент США взял девиз "Америка прежде всего". Он вышел из всех торговых соглашений, которые считал невыгодными для США, и ввел заградительные импортные пошлины, чемспровоцировали торговую войну с Китаем.

Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, но при этомактивно сближается с Саудовской Аравией, продавая ей новейшее оружие. Глава Белого дома выводит войска из Афганистана и Ирака, но после разгрома "Исламского государства" увяз в Сирии, которую "делят" между собой США, Россия и Турция.

Трамп сумел наладить диалог с Северной Кореей, обладающей ядерным оружием и ракетами для его доставки, и трижды встречался с Ким Чен Ыном, договорившись о взаимном ненападении.

С Ираном, который Вашингтон также причисляет к "оси зла", американский лидер находится в жесткой конфронтации. За отказ прекратить атомные разработки Трамп ужесточил санкции против Исламской республики и дал приказ об устанении генерала Сулеймани - третьего лица в стране.

Трамп выступает за увеличение военных расходов, но довольно критически относится к НАТО, требуя от союзников увеличить отчисления на содержание оборонного альянса.

Трамп и Россия

Россия и Украина являются "болевой" точкой Трампа, которые дважды почти не привели к его отставке.

В январе 2017 года американские спецслужбы заявили, что Россия вмешивалась в ход президентских выборов 2016 года, "играя" в пользу Трампа. В ходе расследования ФБР выяснилось, что один из политтехнологов Трампа, Пол Манафорт, долгое время работал консультантом по выборам у беглого президента Украины Виктора Януковича. Ряд сотрудников Трампа тесно связаны с российскими чиновниками, а сам он планировал начать строительство небоскреба в Москве. Тем не менее, достаточных доказательств для импичмента Трампа найдено не было.

Трамп дважды встречался с Путиным, но договориться лидеры сверхдержав смогли только о борьбе с терроризмом. Белый дом критикует Россию за гражданскую войну в Сирии, разжигание конфликта на востоке Украины и аннексию Крыма. Политика санкций продолжается, паралельно Штаты блокируют достройку газопровода "Северный поток -2" по дну Балтийского моря. В целом можно признать, что при Трампе американо-российские отношения ухудшились.

Трамп и Украина

В декабре 2019 года Конгресс начал импичмент Трампа из-за Украины. Выяснилось, что президент и его адвокат Рудольф Джулиани давили на украинские власти с требованием начать расследование против Хантера Байдена, сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Трамп говорил об этом по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, призывая расследовать "коррупцию". В качестве меры давления было временно заморожено предоставление "военной помощи" Украине.

Трамп последовательно выступает на стороне Киева относительно войны на Донбассе, но при этом уклоняется от обсуждения принадлежности Крыма. Американский лидер лично обсуждал российско-украинский конфликт и с пятым президентом Украины Петром Порошенко, и с нынешним главой государства Владимиром Зеленским.

Штаты называют Украину "стратегическим партнером", но не при этом спешат упрощать визовый режим для украинцев.

Американская политика

Трамп считает, что Америка должна "смотреть в себя" и переориентировать свои ресурсы на внутренние нужды. Он объявил начало нового курса для США, направленного на восстановление экономической мощи.

Представил план по развитию инфраструктуры США, стоимостью $200 млрд, и отменил медицинскую реформу, начатую Бараком Обамой.

Трамп начал пересмотр иммиграционной политики с целью сохранения рабочих мест для американских граждан. США ограничили прием мигрантов, отменили программу "грин-кард2 и запретили въезд гражданам шести мусульманских стран: Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.Началась массовая высылка нелегальных мигрантов, а на границе с Мексикой начали строить стену.

К концу первого срока президентства Трампа, экономика США показывала отличные результаты: в 2019 году рост ВВП составил 2,3%, а уровень безработицы - 3,7%. Эти показатели Трамп ставил себе в заслугу.

"Китайский вирус"

Пандемия коронавируса стала настощим потрясениемя дл всего мира. Дональду Трампу она может стоить избрания на второй срок. Он долго отказывался признавать опасность инфекции и лишь в начале марта подписал первые меры против ее распространения.

На данный момент Штаты занимают первое место в мире по распространению коронавируса. В стране зафиксировано 2,075 млн случаев COVID-19, 115,4 тыс. человек умерли.

В США ношение защитной маски в общественных местах не является обязательным, поэтому страна поделилась "за" и "против". Трамп демонстративно не одевают маску, лишь однажды он появился в ней на встрече с рабочими одного из автозаводов. Президент США признался, что для профилактики коронавируса принимает антималаряйный препарат.

Трамп регулярно анонсирует появление американской вакцины против COVID-19. При этом у президента весьма своебразные взгяды на эту болезнь, что становилось причиной для шуток.

Американский лидер называет Китай виновником пандемии и считает, что вирус был создан искусственно, хотя разведка утверждает обратное. Говоря о коронавирусе, Трамп часто употребляет выражение "китайский вирус".

Ранее сообщалось, что Трамп передумал использовать армию против демонстрантов и назвал внутренним терроризмом протесты в США.