Гражданин Украины, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция пытался уехать на заработки в Словакию.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

По его словам, молодой человек пришел пограничному пункту и предъявил заключение ПЛР-теста, в котором отметка COVID-19 был отмечен позитивным.

Отмечается, что, когда пограничники указали парню на позитивный диагноз, тот сказал, что позитивный тест может обозначать отсутствие инфекции.

Известно, что после инцидента всю смену, которая в ту ночь работала на КП отправили на 14-дневную самоизоляцию.

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