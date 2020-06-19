На словацкой границе парень увидел "позитив в коронавирусе" [ Редактировать ]
Гражданин Украины, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция пытался уехать на заработки в Словакию.
Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.
По его словам, молодой человек пришел пограничному пункту и предъявил заключение ПЛР-теста, в котором отметка COVID-19 был отмечен позитивным.
Отмечается, что, когда пограничники указали парню на позитивный диагноз, тот сказал, что позитивный тест может обозначать отсутствие инфекции.
Известно, что после инцидента всю смену, которая в ту ночь работала на КП отправили на 14-дневную самоизоляцию.
Читайте также, в Украине зафиксирован новый антирекорд по коронавирусу. В стране обнаружены более 900 случаев заболевания.
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