В Киеве закрыли центральную станцию метро [ Редактировать ]
В пятницу, 19 июня, в Киеве станцию метро "Площадь Льва Толстого" закрыли.
Так, невозможно осуществить пересадку, закрыты вход и выход.
Поступил анонимный звонок о минировании.
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