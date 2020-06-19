В пятницу, 19 июня, специальным авиарейсом из Ливии в Украину вернулись 14 украинских моряков судна "Рута", жители Одесской, Херсонской и Николаевской областей, которые три года провели в ливийской тюрьме. Об этом сообщили в благотворительной организации "Фонд помощи морякам и трудовым мигрантам "Ассоль".

В пресс-службе организации отметили, что состояние здоровья украинских моряков после нескольких лет заключения и проведенной в прошлом месяце голодовки удовлетворительное.

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В апреле 2017 военно-морские силы Ливии с применением оружия задержали два судна под украинским флагом, один из которых - танкер "Рута". Ливийские власти арестовали экипаж из 14 украинцев, обвинив их в незаконной перевозке нефти. Сначала украинцы были в одной из тюрем Триполи, затем их перевели в город Таджура.

29 апреля Апелляционный суд города Триполи изменил меру пресечения для членов экипажа танкера "Рута". Несколько дней назад, после уплаты залога, их перевезли в город Мисурата.

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал возвращение моряков. "Поздравляю экипаж танкера "Рута" на родине. Ребята, вы прошли нелегкое испытание. Совместными усилиями мы сделали так, что оно уже позади. Рад за каждого из вас и за ваши семьи!"- сказал глава государства.

По данным фонда "Ассоль", в тюрьмах Турции, Греции и Италии по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов находятся сотни украинцев.

Ранее сообщалось, что освобожденные из пиратского плена моряки вернулись в Украину.