У Мексиці знайшли мертвим українського моряка [ Редактировать ]
Українського моряка знайшли мертвим у Мексиці. Чоловік був членом екіпажу судна "Панамакс Александр", напередодні зник із борту. Капітан повідомив про це в українське посольство і розпочав пошуки там, де моряк міг впасти в море.
Зрештою, тіло виявили місцеві рибалки. У МЗС України повідомили, що справу розслідує мексиканська поліція.
А в Нідерландах загинула ще одна українка - вона була в екіпажі судна "Рігал Принцес", пришвартованого в Роттердамі. Тіло дівчини знайшли за бортом. Припускають, що це було самогубство.
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