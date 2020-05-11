Українського моряка знайшли мертвим у Мексиці. Чоловік був членом екіпажу судна "Панамакс Александр", напередодні зник із борту. Капітан повідомив про це в українське посольство і розпочав пошуки там, де моряк міг впасти в море.

Зрештою, тіло виявили місцеві рибалки. У МЗС України повідомили, що справу розслідує мексиканська поліція.

А в Нідерландах загинула ще одна українка - вона була в екіпажі судна "Рігал Принцес", пришвартованого в Роттердамі. Тіло дівчини знайшли за бортом. Припускають, що це було самогубство.