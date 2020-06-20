В горах аннексированного Крыма обнаружили большие запасы подземных пресных вод. Об этом сообщает Севастопольский госуниверситет (СевГУ).

Три года наблюдая за двумя подземными высокотемпературными очагами, ученые выяснили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров происходит миграция больших объемов подземных пресных вод.

Кроме того, на глубинах 350-500 метров были обнаружены водные потоки, которые по тектоническим разломам идут через всю территорию Крыма.

В университете отметили, что обнаружение данных участков позволит бурить неглубокие скважины с высоким дебитом в участках, где подземные пресные воды перетекают в верхние водоносные горизонты.

Ранее сообщалось, что Россия не позволит Украине добывать углеводороды возле Крыма.