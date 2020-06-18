В Украине начнут отмечать новый праздник – День фермера.

Об этом сообщается в указе президента.

По информации, День фермера будут отмечать каждое 19 июня.

Учитывая значение фермерских хозяйств для развития сельского хозяйства Украины, их вклад в решение вопросов продовольственной безопасности государства постановляю: установить в Украине День фермера, который отмечать ежегодно 19 июня.

Ранее мы писали о том, что Кабмин учредил праздник День таможенника. Знаменательный день будет отмечаться 25 июня.