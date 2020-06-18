Зеленский учредил новый профессиональный праздник [ Редактировать ]
В Украине начнут отмечать новый праздник – День фермера.
Об этом сообщается в указе президента.
По информации, День фермера будут отмечать каждое 19 июня.
Учитывая значение фермерских хозяйств для развития сельского хозяйства Украины, их вклад в решение вопросов продовольственной безопасности государства постановляю: установить в Украине День фермера, который отмечать ежегодно 19 июня.
Ранее мы писали о том, что Кабмин учредил праздник День таможенника. Знаменательный день будет отмечаться 25 июня.
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