Все страны, которые боролись за право стать непостоянными членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на 2021-2022 годы, являются партнерами Украины, независимо от результатов голосования. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

"Все без исключения кандидаты, среди них и Канада, которая боролась за это непостоянное членство в Совете Безопасности ООН, они все являются нашими партнерами и действительно заслуживают того, чтобы быть в Совете Безопасности ООН".

Новыми непостоянными членами Совбеза ООН на следующие два года избраны Ирландия, Индия, Норвегия и Мексика.

Владимир Зеленский отметил, что голосование при избрании членов Совбеза ООН было тайным. И заверил, что официальный Киев и дальше будет поддерживать Канаду на международной арене.

"Я понимаю, что Канада очень хотела в Совет Безопасности ООН. И я, как у нас говорят, держал кулаки. Этого не произошло, но я думаю, что и для Канады, и для нас это очень важно, и мы верим в успех Канады. ...Все, что важно для Канады, важно и для Украины, потому что мы понимаем, что Канада всегда на таких масштабных геополитических площадках поддерживает Украину. А мы всегда будем поддерживать Канаду".

Глава государства отметил, что в мире есть множество площадок для дискуссий и принятия решений, где внимательно прислушиваются к мнению Канады. В частности, это НАТО и ОБСЕ.

В 1945 году в Организации Объединенных Наций был 51 член, а в настоящее время - 193. За это время число непостоянных членов Совбеза ООН выросло с 6 до 10. С 1 января 2020 года в состав Совбеза ООН включены Вьетнам, Нигер, Тунис, Эстония, Сент-Винсент и Гренадины.

Постоянными членами Совета Безопасности ООН являются пять стран: США, Россия, Китай, Великобритания и Франция.

Ранее сообщалось, что президент Украины пообещал подать международные иски против Тегерана за сбитый самолет МАУ.