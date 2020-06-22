Авиакатастрофа МАУ: Зеленский обещает международные иски против Тегерана [ Редактировать ]
Если власти Ирана не выполнят свои обещания в связи с катастрофой самолета МАУ, Украина обратится в международные суды. Также Тегеран должен принести официальные извинения и выплатить "адекватные компенсации". Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.
Издание напоминает, что ранее Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо договорились давить на Иран, чтобы тот отдал "черные ящики" сбитого самолета.
Зеленский надеется, что в конечном итоге Украина сможет рассчитывать "на ориентированную на результат политику иранского правительства".
"Потому что они не только не возвращают нам черные ящики. Речь идет также об их (других, - ред.) обещаниях. Они должны принести официальные извинения. Они должны платить адекватные компенсации. Они должны делать то, что обещали. В противном случае у нас не будет другого выбора - и они знают нашу позицию - кроме как обращаться в международные суды", - заявил он.
Зеленский отметил, что Иран обвинил пандемию в задержке с доставкой бортовых самописцев в Киев, но "эта проблема не может ждать бесконечно, потому что мы ждали довольно долго".
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