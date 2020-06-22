Резкий всплеск COVID-19: глава МОЗ лично проверит Львовскую область [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Максим Степанов прибыл с проверкой во Львовскую область. Причиной поездки стал всплеск заболеваемости коронавирусом в регионе.
Об этом Степанов заявил на брифинге во Львовской области.
Он отметил, что в регионе за прошедшие сутки было подтверждено 200 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в области подтверждено 3980 за все время пандемии.
"Это очень большое количество. Мы наблюдаем большой рост заболеваемости во Львовской области. Сегодня я вместе со своим заместителем и ведущими специалистами Украины находимся во Львовской области, чтобы разобраться, оказать соответствующую помощь, принять решения по улучшению эпидемиологической ситуации, и в ходе лечения в тех или иных учреждениях", - сообщил Степанов.
Отметим, в Украине наиболее зараженными регионами остаются: Киев, Черновицкая, Львовская, Ровенская, Киевская области.
Ранее сообщалось, что в мире за сутки добавились 159 269 новых зараженных. Число инфицированных на планете приближается к 9 миллионам.
по теме
В Украине резко вырос показатель смертности от COVID-19
Прирост случаев заболевания COVID-19 в сутки по сравнению с предыдущим днем составил + 3,5%
Пандемия коронавируса: свежие данные о зараженных
По состоянию на 6:30 утра среды, 17 июня, в мире зарегистрированы 8 155 266 случаев заражения
Коронавирус в Украине: смертность выросла почти вдвое
Средний показатель летальности по Украине - 2,9%
В МОЗ назвали суммы выплат медикам, пострадавших от COVID-19
Правительством предусмотрены выплаты медицинским работникам, которые заболели коронавирусом
Коронавирус в Украине: последние сведения о зараженных
По состоянию на пятницу, 12 июня, в Украине зафиксированы 29 753 случаев заражения коронавирусом