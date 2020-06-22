Эта неделя станет не совсем благоприятной для некоторых знаков зодиака. Для кого-то она обернется новыми проблемами. Астролог Павел Глоба рассказал, кому ожидать трудностей и как с ними справиться. Об этом пишет slovofraza.

Рак

Астролог советует в начале недели проявлять больше осторожности. 22 числа стоит опасаться негативных и токсичных людей. Нужно будет защищать себя от их негативной энергии. Семейным представителям этого Знака лучше не ругаться на близких, беря на ответственность за неурядицы и проблемы.

В начале недели также возможна встреча с дилеммами. Не исключено, что придется делать какой-то очень важный выбор. Важность этой недели в том, что все дела и поступки, все решения и мысли будут влиять на будущее. Всем, кто находится в поисках второй половинки, астролог советует проявить больше энтузиазма, смелости.

Лев

Начало недели будет достаточно тревожным. Особенно стоит выделить в этом плане 23 число - самый неблагоприятный день. Вообще, неделя прекрасно подходит для духовных поисков и подобного рода практик. 24 числа ситуация изменится, а воскресенье станет самым благоприятным днем.

Вся неделя в целом не лучшим образом подходит для сложной и монотонной работы. Если не обращать внимание на домашние проблемы, можно спровоцировать скандал. Не стоит контролировать вторую половинку или детей - нужно дать им больше свободы, проявить понимание и подарить им ласку, тепло.

Водолей

На этой неделе, а особенно 24 числа, стоит быть осторожнее с проявлением негативных чувств и эмоций. Они могут спровоцировать много проблем. В середине недели появится ощущение того, что эта жизнь стала походить на существование взаперти. На самом же деле, это совсем не так.

Нужно просто набраться терпения. Павел Глоба советует не фокусироваться на работе и бизнесе. Сейчас подобные сферы второстепенны. Гораздо важнее помогать близким с решением из неурядиц. Не нужно искать во всех поступках близких людей какие-то подвохи. Это приведет к серьезным срывам и расстройствам. Отвлечься от отрицательных мыслей удастся лишь на выходных - когда звезды будут более созидательными.

И помните, что судьба человека зачастую преподносит сюрпризы. Возможно именно вас он и ждет в 2020 году. Смотрите, кого в этом году ждет настоящая удача.