Все решила монетка: чиновника избрали нетрадиционным способом [ Редактировать ]
В селе Мулатау на острове Ниуэ нового члена парламента избрали необычным способом после того, как два кандидата набрали одинаковое количество голосов. Все решила монетка, пишет The Guardian.
"Мукасо Иоан определенно имеет неплохую удачу. Ведь в прошедших выборах ему помогли не только 26 голосов местных жителей", - говорится в сообщении.
После того, как его оппонент набрал столько же голосов, в селе решили прибегнуть к необычному методу определения победителя - подбросить монетку. Теперь Иоан представляет Мулатау в парламенте острова Ниуэ.
Это островное государство, которое формально подчиняется Новой Зеландии. На острове живет всего 1700 человек, еще около 30 тыс. живут в Новой Зеландии.
Новый премьер-министр острова Далтон Такелаги хочет открыть границы для других тихоокеанских стран и Новой Зеландии, ведь экономика Ниуэ очень зависит от международной помощи и туризма.
Ранее сообщалось, что голосовать на выборах разрешили без прописки.
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