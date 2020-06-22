В понедельник, 22 июня, в Нидерландах на заседании по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году рейсе МН17 выступили адвокаты, представляющие одного из обвиняемых подполковника ГРУ России Олега Пулатова. Об этом сообщает NOS.

Они утверждают, что голландские прокуроры ошибочно считают, что самолет был сбит из ракеты "Бук".

"Сценария Бука будут придерживаться любой ценой", - заявил адвокат Баудевейн ван Эйк.

Он считает, что в ходе расследования прокуратура слишком полагалась на информацию и свидетелей из Украины.

По словам ван Эйка, есть указания на то, что Украина использовала пассажирские самолеты в качестве "живого щита" для своих истребителей.

Как бы невероятно это ни звучало, это необходимо расследовать.

Защита показала кадры людей, которые якобы видели два истребителя, когда сбили MH17, и хотят, чтобы эти свидетели были заслушаны.

Адвокат также заявил, что дело состоит из более 40 000 страниц и включает шесть лет исследований, но "важная информация отсутствует".

На месте катастрофы не смогли провести криминалистические расследования, и оно было без присмотра в течение четырех месяцев. Поэтому нельзя исключать, что доказательства были утрачены, изменены или даже добавлены.

Ван Эйк также считает, что государственная прокуратура "поспешно" решила привлечь к уголовной ответственности Пулатова.

Далее соответствующие документы приобщат к делу, и только тогда суд сможет перейти к рассмотрению дела по существу. К задержкам могут привести и предварительные возражения защиты.

Отметим, процесс над тремя другими обвиняемыми - Игорем Гиркиным, Сергеем Дубинским и Леонидом Харченко проходит заочно.

Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.