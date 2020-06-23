Вулиці Риму заполонили велосипеди й самокати [ Редактировать ]
У Римі - бум на електротранспорт. Вулиці заполонили велосипеди й самокати. З квітня на третину зріс попит на оренду двоколісних. Купують італійці такий транспорт теж частіше. Посприяло цьому й те, що уряд пообіцяв до кінця року повертати 60 відсотків за кожний електробайк. А міська влада обладнала 150 кілометрів велодоріжок. Ще одна причина - чимало жителів мегаполіса вважають, що в громадському транспорті поки що їздити небезпечно.
Марія Роса, туристка з міста Барі:
Ми обрали такий транспорт, щоб менше користуватися автобусами й уникати натовпів.
Віто, турист з міста Барі:
У Римі так багато машин і мотоциклів! Це, звісно, не дуже добре для екології. Тому електросамокати - непоганий вихід.
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