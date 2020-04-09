Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" начала выплачивать компенсации семьям погибших пассажиров рейса в Иране самолета Boeing 737. Об этом заявил президент авиакомпании Евгений Дыхне, передает "Интерфакс-Украина".

"Определенной части пассажиров уже выплачена первая доля компенсаций. Этот процесс не очень быстрый, но он будет завершен", - сказал Дыхне.

По словам президента авиакомпании, с точки зрения ответственности иранской стороны данный вопрос вызывает все больше опасений.

"Неприятно то, что мы констатируем сегодня тупиковую ситуацию с точки зрения того технического расследования, которое велось в Иране. Не переданы ни в какую лабораторию бортовые самописцы, нет никаких рапортов об окончании расследования, никакой информации об успешных межправительственных соглашениях по поводу компенсации со стороны Ирана", - резюмировал Дыхне.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.