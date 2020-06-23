Астероид огромных размеров летит к Земле со скоростью 13 км в секунду и приблизится к нашей планете уже утром 24 июня. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Небесное тело под названием 441987 2010 NY65 впервые заметили 14 июля 2010 года. Интересно то, что оборот вокруг Солнца астероид совершает почти за такое же время, что и Земля - 366 дней. Поэтому в следующий раз его можно будет рассмотреть в телескопы уже 25 июня 2021 года.

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А вот 24 июня в 09:44 по Киеву астероид разминется с Землей на расстоянии 3,76 млн км, следующая встреча будет еще "холоднее" - ведь к 2021-му 441987 2010 NY65 отдалится от нас на 5,97 млн км.

На схеме, показанной ресурсом In-Space, видно, что 200-метровый объект пересечет орбиту нашей планеты дважды. На фото ниже орбита Земли обозначена синим, астероида - белым, пунктиром - орбиты Меркурия, Венеры и Марса.

Отмечается, что какая-либо угроза для жизни на Земле маловероятна, но астероид по рамкам NASA все же причисляют к потенциально опасным, за такими ученые следят и изучают всевозможные риски.

Критерии NASA говорят о том, что астероиды диаметром свыше 140 метров и близостью к планете менее 7,5 млн км несут потенциальную угрозу.

Ранее сообщалось, что зонд NASA приблизился к астероиду Бенну на расстояние 75 метров.