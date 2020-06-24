17-летняя шведская екоактивистка Грета Тунберг запустила собственное радиошоу. Об этом она сообщила в Instagram.

"Я много времени провела на карантине, написав сценарий для радиошоу / подкаста. Я рассказываю о некоторых своих переживаниях, размышлениях и встречах в течение последнего года, важности слушать науку и, прежде всего, почему климатический и экологический кризис нельзя решить в современных системах", - рассказала Грета.

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В своем радиошоу экоактивистка также комментирует антирасистское движение Black Lives Matter и движение против насилия и домогательств #MeToo.

"Такие понятия, как "зеленый", "устойчивый", "экологически чистый", "органический", "климатически нейтральный" и "без ископаемого топлива" используются настолько неверно и размыто, что они в значительной степени утратили весь свой смысл. Но есть признаки изменений, пробуждения. Просто возьмите, например, движение #MeToo, Black Lives Matter или движение School Strike. Это все взаимосвязано. Мы больше не можем отводить взгляд от того, что наше общество долго игнорирует, будь то равенство, справедливость или устойчивость", - приводит цитаты из радиошоу издание Daze.

75-минутный подкаст на английском и шведском языках доступен на Radio Sverige и Spotify.

Ранее сообщалось, что Грета Тунберг "снялась" в музыкальном клипе.