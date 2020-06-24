Министерство развития общин и территорий Украины дало разъяснения относительно законопроекта №3613, который регулирует порядок погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Документ предусматривает введение обязательной реструктуризации долгов населения, если она превышает сумму, определенную Кабмином по каждому виду жилищно-коммунальных услуг по состоянию на 1 октября 2020.

Рассрочку можно получить на срок до 5 лет при условии, что общая сумма платежей не должна превышать 25% доходов для получателей субсидии и 20% - для пенсионеров и других лиц, получающих социальную помощь.

На потребителей, которые заключили договор о реструктуризации задолженности, распространяется действующий порядок начисления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для оплаты текущих платежей.

К должникам по коммуналке будут применяться определенные ограничения: по решению суда им может быть ограничено право выезда за пределы Украины, управления автомобилем, пользования оружием, охоты.

В случае заключения договора реструктуризации и неуплаты текущих платежей, задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01.10.2020, взимается по решению суда.

Заместитель главы Минрегиона Наталья Хоцяновская развенчала некоторые мифы, которыми успел обрасти законопроект.

"В частности, миф, что за долги забирать квартиру. Хочу отметить, что Законом Украины "Об исполнительном производстве" предусмотрено, что в случае, если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы (по состоянию на 01.01.2020 это 94 460 грн), обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется".

Второй популярный миф - обязательно будут забирать 50% заработной платы. По решению суда может быть удержано 50% зарплаты, но можно обойтись и без суда, а ограничиться договором реструктуризации.

"Третий миф - в первую очередь пострадают малообеспеченные слои населения. Не пострадают. Малообеспеченные слои населения пользуются субсидией. Кроме того, законопроект предусматривает наличие комиссий на местном уровне, где будут разбираться с возможностями оплаты услуг погашением долгов. В случае несогласия с суммой долга, потребитель будет обращаться к комиссии на местном уровне, где будут разбираться с вопросом долга. Кроме того, если потребитель уверен в своей правоте он может обратиться в суд в любое время".

Ранее сообщалось, в каком случае власти смогут снизить тарифы на горячую воду и теплоснабжение для населения.