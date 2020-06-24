На Буковині внаслідок удару стихії порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами. Цієї ночі у Чернівцях почало підтоплювати найбільший в регіоні Калинівський ринок. Підприємці терміново вивозять товар. Втім декому робити це вже запізно вода дісталася яток і магазинів. Докладніше про ситуацію в місті та області розкажуть мої колеги.

Це відео зафільмували жителі села Стрілецький Кут - що неподалік Чернівців. Напередодні прорвало дамбу річки Черемош. Піднялася вода і в Пруті. В області оголошено червоний рівень небезпеки. Підтоплено 18 населених пунктів, майже півтисячі будинків. Відселили сотню людей. Добралася вода і до Чернівців.

Олексій Каспрук, міський голова Чернівців:

Ситуація стабілізується, зменшилася, скажімо так, сила води. Прут піднімається достатньо повільно. Вчора, слава Богу, нічого не сталося з малими річками, не порвало озера. Водозабір призупинили.

Звечора почало затоплювати Калинівський ринок - він якраз знаходиться на березі річки Прут. Водою залило контейнери та торговельні ятки.

"Сумний настрій. Чекаємо, щоб вода спала, щоб все змити".

"Я от знаю жіночку - вона вивезла, а другий товар весь лежить. Вона каже - я не маю, куди його діти. Я в квартирі живу. Куди вона його вивезе? А воно затопиться, не дай Боже".

Зі сльозами на очах - за своїм торговим контейнером спостерігають Юрій і Ольга. Подружжя торгує електричним приладдям. Свій товар не встигли вивезти - зараз до нього не дістатися.

"А що ви не бачите ситуації? Що зробила держава для нас? Ми кожен раз платимо всі податки, що зробили, ну?"

Рівень води зростає із кожною годиною.

Зараз рівень Прута - 5.5 метрів. І вода продовжує прибувати.

Зараз підтоплені два торгові ряди першого сектора. Та оцінювати збитки на ринку ще не беруться.

Ігор Маслянчук, директор Калинівського ринку:

Поки що в грошах важко говорити. Вже підтоплена і територія ринку, і об'єкти підприємців підтоплені. Але, дякуючи Богу, нас оминули найгірші пронози.

На ринку цілодобово чергують правоохоронці. Забезпечують порядок.

Олег Йосипів, начальник управління патрульної поліції в Чернівецькій області:

Мобільні групи націлені на недопущення мародерства. Оскільки ми розуміємо, що велика кількість підприємців, ймовірно, виїхали чи забрали свої речі - найбільш цінні. Проте ми не можемо залишити без уваги громадський порядок на даній території.

У місті залишаються підтопленими декілька вулиць. Однак, фахівці кажуть: це наслідки не паводку, а рясних дощів.