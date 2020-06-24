В Украине возможны задержки с доставкой пенсий. Это связано с паводками в западных областях. Проблемы с доставкой ожидаются в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Об этом в Facebook сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

По его словам, в некоторых районах западной Украины полностью разрушены дороги, которым можно доставить пенсии.

"Сегодня и в ближайшие дни, в связи с наводнением, возможны задержки с доставкой в отдельные районы Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и, если уровень воды повысится, Львовской области", - написал Смилянский.

Отметим, в части западных областей Украины уже несколько дней наблюдаются масштабные наводнения из-за повышения уровня рек. Жертвами стихии уже стали три человека.

Ранее сообщалось, что пенсии в Украине начнут начислять автоматически, а пенсионерам и детям повысили соцвыплаты.