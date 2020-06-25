Жена Ефремова выиграла суд [ Редактировать ]
Стало известно, что жена Михаила Ефремова, который устроил смертельно ДТП в центре Москвы, Софья Кругликова выиграла суд у коммунальщиков из-за упавших на машину сосулек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Так, прошлой зимой на автомобиль Кругликовой марки Suzuki Vitara, припаркованный в Плотниковом переулке, упала наледь с крыши. Супруга актера пыталась истребовать компенсацию у "Жилищника", но ей отказали.
Тогда женщина решила отсудить деньги и выиграла дело. Согласно судебному решению, за разбитую машину коммунальщики выплатят ей 120 000 рублей.
Напомним, что вечером 8 июня Михаил Ефремов на автомобиле Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу Садового кольца около здания МИД в Москве. Он протаранил автофургон Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и умер в больнице. Момент ДТП попал на видео.
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