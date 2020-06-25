Сергій Шкарлет відсьогодні - тимчасовий виконувач обов'язків міністра освіти і науки. Так вирішили на засіданні Уряду. Аби прийняти це рішення, Кабмін додав ще одну ставку заступника міністра у штатний розклад МОН. Тож відтепер там 7 заступників Міністра та державний секретар.

Нагадаю, минулого тижня Верховна Рада не змогла призначити новим міністром Сергія Шкарлета, через брак голосів. Проти кандидатури ректора Чернігівського університету виступали і активісти. Шкарлету закидають плагіат, роботу у команді Януковича та купівлю службового автомобіля за 60 тисяч доларів, які мали піти на платню викладачам. Усі звинувачення Шкарлет заперечував. Зрештою на його призначення вони особливо й не вплинули.