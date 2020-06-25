СБУ назве тих, хто злив у Телеграм персональні дані мільйонів українців [ Редактировать ]
В СБУ готові назвати тих, хто злив у Телеграм персональні дані мільйонів українців. Одного підозрювано вже навіть затримали. Ще з три десятки підозр оголосять найближчими днями. Я нагадаю цю травневу історію, - власники популярного телеграм-боту вилили в мережу інформацію про майно, адреси, прописки мільйонів українців. І ці дані почали продавати.
Правоохоронці провели майже півсотні обшуків, заблокували кілька телеграм-каналів. Але жодних прізвищ поки не називають.
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