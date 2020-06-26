У яких областях очікуються паводки [ Редактировать ]
Сьогодні паводків очікують у Закарпатській, Чернівецькій, Одеській та Вінницькій областях. Про це повідомили в ДСНС. За прогнозами до метра вода підніметься у рiчках басейну Прип`ятi, а на Тисі майже на два.
Не виключено й затоплення траси Одеса-Рені. У поліції вже попередили водіїв, що з 8 ранку ділянка шляху між автомобільними мостами - Маяки та Паланка - буде перекрита. Також є загроза підтоплення окремих населених пунктів у Вінницькій області.
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