Сьогодні паводків очікують у Закарпатській, Чернівецькій, Одеській та Вінницькій областях. Про це повідомили в ДСНС. За прогнозами до метра вода підніметься у рiчках басейну Прип`ятi, а на Тисі майже на два.

Не виключено й затоплення траси Одеса-Рені. У поліції вже попередили водіїв, що з 8 ранку ділянка шляху між автомобільними мостами - Маяки та Паланка - буде перекрита. Також є загроза підтоплення окремих населених пунктів у Вінницькій області.