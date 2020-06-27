В Вишневом мужчина открыл стрельбу по прохожим [ Редактировать ]
В пятницу, 26 июня, в городе Вишневое Киевской области мужчина из одной компании людей несколько раз выстрелил из травматического оружия в сторону другой компании.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
После совершения выстрелов местный житель сбежал с оружием с места происшествия. В результате пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением ноги и грудной клетки.
Работники местного отделения полиции установили личность стрелка, устроили засаду и задержали его по месту жительства, где полицейские также обнаружили и изъяли коллекцию разнообразного оружия.
Также было изъято устройство для отстрела резиновыми пулями, из которого, вероятно, мужчина стрелял в прохожего. Все оружие направлено на проведение соответствующих экспертиз.
Ранее сообщалось, что в Одессе посреди улицы прогремела стрельба.
Также мы писали о том, что в Днепре застрелился полковник полиции.
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