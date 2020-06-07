Стрельба на маршрутной остановке: пострадали два человека (фото) [ Редактировать ]
В Николаеве, на маршрутной остановке в Заводском районе, неизвестные отрыли стрельбу по двум мужчинам. После чего стрелки скрылись с места происшествия в неизвестном направлении. Инцидент произошел в микрорайоне Намыв, сообщает полиция Николаевской области.
фотоnovosti:
По данным правоохранителей, оба пострадавших доставлены в больницу. Одному из мужчин - с ранением ног назначили амбулаторное лечение, другой - с ранением плеча находится в операционном блоке.
Также, правоохранители устанавливают личности и местонахождение злоумышленников. Им грозит от трех до семи лет лишения свободы.
На месте происшествия продолжают работать полицейские Заводского отдела полиции.
Правоохранители устанавливают личности и местонахождение злоумышленников.
Но как сообщает "Новости-N", конфликт произошел между двумя группами людей, одни из которых были на автомобиле BMW 7 серии, другие — на Renault Trafic.
фото: novosti
В ходе конфликта, возникшего между пассажирами обоих автомобилей, началась стрельба. Было произведено не менее 7 выстрелов.
Напомним, в г.Фостов Киевской области мужчина зарезал троих людей.
Как мы ранее сообщали, правохранители задержали Фастовского убийцу.
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