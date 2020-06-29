100 тисяч доларів на боротьбу зі стихійним лихом Україні надають і Сполучені Штати

До України прибуде літак з гуманітарною допомогою від ЄС. Він привезе помпи для відкачування води, бар'єри від повеней, намети, електрогенератори та засоби індивідуального захисту для рятувальників.

Прибудуть також шведські спеціалісти, які допомагатимуть долати наслідки підтоплень на Заході України.

100 тисяч доларів на боротьбу зі стихійним лихом Україні надають і Сполучені Штати.