Схожа ситуація і у Сполучених Штатах. Там теж локально посилюють карантин. Через рекордне зростання кількості нових хворих - обмеження на роботу бізнесу запровадили у Флориді та Техасі. І це при тому, що підприємці і так страждають - від протестів, які тривають уже другий місяць.

Масові виступи афроамериканців уже призвели до нової хвилі політкоректності. Штати - змінюють символіку, баскетбол - правила, університети - назви. Дійшло навіть до… мультфільмів та заборони "відбілюючого" крему. Дмитро Анопченко - детальніше про ситуацію.

У Сполучених штатах ці вихідні знову пройшли під акомпанемент протестів. Демонстрації - масові, щоправда пристрасті вщухають і обходиться без насильства і розбитих машин і крамниць.

Мабуть уперше противники цього руху наважуються на відвертий конфлікт. Всі телеканали США зараз обійшли ось ці кадри у Сент-Луїсі озброєне біле подружжя (вона - із пістолетом, він - із рушницею) на порозі свого будинку вимагають від мітингарів покинути їхню територію. І Америка знову розділилася - для одних вони миттєво стали уособленням расизму, для інших символом сміливості в захисті від погромів і безладу.

А у Нью-Йорку, на Манхеттені, розростається наметове містечко, мешканці якого вимагають позбавити місцеву поліцію фінансування. Частина протестувальників приходить сюди тільки вдень, але є і ті, хто навіть оселився тут - назвавши свою акцію (за аналогією із рухом Occupy Wall street) - "Захопимо Сіті-Холл".

Все трішки пішло на спад, але щойно ми почали цю "окупацію", то, гадаю, це відновить протестні настрої.

Ніхто тепер не зможе сказати, що задовольнили наші вимоги, допоки не заберуть мільярдний бюджет у нью-йоркської поліції! І не покладуть край зловживанням владою!

На фоні протестів просто хвиля перейменувань і обмежень. Іноді цілком виправданих, але буває і таких, що викликають здивовану посмішку чи навіть запитання - "це що - серйозно"? Але часи зараз такі, що це не слід ставити під сумнів - мовчать, аби не звинуватили у расизмі.

У Міссісіпі законодавці проголосували за зміну прапору штату - останнього в країні, де ще зберігалась символіка переможеного Півдня.

Знаменитий Прінстонський університет, що входить до Ліги Плюща, позбувся імені Вудро Вільсона, 28 президента США, який фактично перетворив Прінстон із відсталого коледжу на провідний заклад Америки.

Національна баскетбольна ліга уперше змінює правила - і дозволить своїм гравцям у новому сезоні замість прізвищ на футболках писати… заклики до соціальної справедливості.

Автори знаменитого мультсеріалу "Сімпсони"(а він у штатах вже 31 рік поспіль виходить, журнал Time визнав його найкращим мультфільмом XХ століття) - відтепер забороняють білим акторам озвучувати темношкірих персонажів. Фанати - в траурі, оскільки голоси героїв вже стали культовими, американці, які виросли на "Сімпсонах", їх з перших же слів впізнавали.

А "рекорд політкоректності"поставила косметична фірма L`Oreal. Поспішила оголосити - прибирає із назв своїх кремів та лосьйонів слова white, fair та lightning - "білий", "світлий"та "висвітлюючий".

Варіанти, якими синонімами їх замінити, щоправда ще не знайшли. Так само відмовились коментувати пресі, а в чому сенс такого рішення і назвати хоч якийсь зв'язок із протестами.