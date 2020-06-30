Во время заседания Криворожского горсовета внезапно умер депутат Александр Бризецкий.

Об этом сообщает Управление прессы исполкома города.

По информации, у 64-летнего мужчины произошла внезапная остановка сердца, медики не успели ему помочь.

Сегодня, во время сессии городского совета, до конца выполняя свои служебные обязанности, от остановки сердца умер руководитель департамента регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений исполкома городского совета Александр Бризецкий.

Отмечается, что в связи со скоропостижной кончиной депутата высказали соболезнования мэр Кривого Рога и коллеги.

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