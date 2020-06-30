Украина получила "пандемическую" помощь [ Редактировать ]
В Украину было направлено оборудование для коронавирусного тестирования методом ПЦР.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
По информации, гуманитарную помощь государство получило от Международного агентства по атомной энергии, ее стоимость составляет 2 миллиона гривен.
Помощь от МАГАТЭ передано в ГП "Укрвакцина" Минздрава Украины". Комплект оборудования для осуществления диагностики методом полимерной цепной реакции с обратной транскрипцией в реальном времени (RT-PCR) рассчитан на осуществление 2000 тестов.
Отмечается, что МАГАТЭ собирается сотрудничать с Украиной для отправки дополнительной помощи в борьбе с коронвирусом.
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