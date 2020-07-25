Звезда, которая ярче солнце в 2,5 млн раз, внезапно исчезла из соседней карликовой галактики. Астрономы считают, что она или "загородилась" облаком пыли, или же превратилась в черную дыру. Об этом пишет Monthly Notices of the Royal Astronomical Societ

Астрофизики сообщили о внезапном исчезновении крупной звезды в одной из соседних карликовых галактик - в созвездии Водолея

Сам процесс исчезновения звезды астрономы назвали сюрпризом.

"Столь крупные звезды обычно становятся источником ярких вспышек сверхновых в конце своего существования. Поэтому исчезновение этого светила стало для нас сюрпризом", - рассказал астрофизик из Тринити-колледжа в Дублине (Ирландия) Эндрю Аллан.

По мнению специалиста, звезда или "спряталась" от телескопов за массивным облаком пыли, или же превратилась в черную дыру, минуя стадию превращения в сверхновую.

"Если она действительно напрямую превратилось в черную дыру, то мы стали первыми свидетелями того, как жизнь гигантской звезды закончилась таким образом", - добавил Эндрю Аллан.

Астрофизики рассказали, что несколько лет наблюдали за карликовой галактикой PHL 293B в созвездии Водолея на расстоянии в 75 миллионов световых лет от Млечного Пути. Там была обнаружена крупная звезда, яркость которой в 2,5 миллиона раз выше, чем у Солнца.

Ученые выяснили, что небесное тело находилось на последних стадиях своего существования. Внезапно телескопы не обнаружили объект. Звезда исчезла, не оставив никаких следов.

Напомним, ранее мы сообщали, что в космосе найдена солнцеподобная планетарная система.

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