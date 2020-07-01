У Молдові виявили підпільний вертолітний завод [ Редактировать ]
У Молдові виявили підпільний вертолітний завод. На аматорському виробництві знайшли понад 10 гелікоптерів різного ступеня готовності. Нелегальний цех розташовувався неподалік Кишинева.
Організували його жителі Придністров'я. Проти власників незаконного бізнесу порушили кримінальну справу за підготовку контрабанди літальних апаратів. Покарання за цією статтею передбачає до десяти років позбавлення волі.
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