Государственный долг Украины в мае увеличился на $690 млн (0,85%) - до $82,12 млрд. Так, государственный и гарантированный государством долг на конец мая составил 2 209,46 млрд грн ($82,12 млрд) против 2 196,42 млрд грн ($81,44 млрд) месяцем ранее.

Несмотря на острую критику политики НБУ со стороны профильного комитета ВР, в том числе констатацию создания пирамиды ОВГЗ, строительство этой пирамиды продолжается.

За январь - апрель 2020 года Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 108 млрд грн, или 84,1% от запланированной на этот период суммы. От размещения ОВГЗ было привлечено 73,8 млрд грн.

В мае текущего года Минфин провел четыре ранее запланированных аукциона по размещению ОВГЗ, в результате в государственный бюджет было привлечено 51,6 млрд грн. Продолжилась эта практика и в июне.

При этом иностранные инвесторы плавно выводят средства с рынка ОВГЗ, что уже привело к определенной девальвации гривни. По состоянию на 22 июня объем ОВГЗ в собственности нерезидентов составлял 101,5 млрд грн. Это на 14,8%, или на 16,2 млрд грн, меньше, чем на начало года.

Есть серьезнейшие проблемы и с наращиванием внешних долгов.

В середине июня стало известно, что Украина намерена взять у Европейского банка реконструкции и развития очередной кредит. Речь идет о заимствовании 50 млн евро сроком на 13 лет по ставке 7,29% годовых.

Вызывает сомнения сама необходимость форсирования дорожного строительства за счет внешних кредитов в современных условиях. Тем более что на эти цели уже выделены десятки миллиардов гривен. Из фонда борьбы с коронавирусом.

Даже без учета того, что при дорожном строительстве разворовывается от 30% и более выделенных средств, проблема дорожного строительства в нынешней ситуации выглядит далеко не приоритетной.

Приоритет, как показывает опыт развитых стран, - это поддержка малого и среднего бизнеса, что обеспечивает сохранение занятости и доходов населения. Именно это крайне актуально для Украины, а отнюдь не закапывание средств в землю. Даже если это инициатива президента, которую сейчас ОП заставляет рекламировать губернаторов.

В целом действующая власть, демонстрирующая полную некомпетентность в решении экономических и социальных проблем, видит выход в одном - наращивании долгов. А это прямая дорога к банкротству страны, к суверенному дефолту.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"