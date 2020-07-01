Глава Минздрава Максим Степанов в ходе брифинга рассказал о том, что иностранцы, прибывающие в Украине из "красных зон", вместо 14-дневного карантина смогут только провести за свой счет ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции в организме.

Мы говорим не об отмене самоизоляции. Последним решением правительства были внесены изменения в отношении приезжающих в страну иностранцев из стран "красной зоны". Как они действуют? Когда человек приезжает из страны, которая отнесена к "красной зоне", он должен установить приложение "Дій вдома" и пойти на самоизоляцию, которая составляет 14 дней. Но если есть желание у этого человека быстрее выйти из самоизоляции и не находиться 14 дней в ней, то он может пройти ПЦР-тестирование.

Степанов добавил, что ПЦР-тестирование иностранцы должны пройти в верифицированных референс-лабораториях, в лабораторных центрах нашей страны - государственных или частных. Конечные результаты тестирования та или иная лаборатория будет отправлять в ЦОЗ. Если они отрицательные - иностранца исключат из приложения "Дій вдома".

Турист сам должен оплатить ПЦР-тест, если делает его по собственному желанию. В случае, если у человека, который прибыл из страны "красной зоны", будут симптомы COVID-19, тест будет осуществлен за счет государства.

Ранее мы писали о том, что в Киеве усиливают карантин.