Иностранцы из "красных зон" смогут попасть в Украину без изоляции [ Редактировать ]
Глава Минздрава Максим Степанов в ходе брифинга рассказал о том, что иностранцы, прибывающие в Украине из "красных зон", вместо 14-дневного карантина смогут только провести за свой счет ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции в организме.
Мы говорим не об отмене самоизоляции. Последним решением правительства были внесены изменения в отношении приезжающих в страну иностранцев из стран "красной зоны". Как они действуют? Когда человек приезжает из страны, которая отнесена к "красной зоне", он должен установить приложение "Дій вдома" и пойти на самоизоляцию, которая составляет 14 дней. Но если есть желание у этого человека быстрее выйти из самоизоляции и не находиться 14 дней в ней, то он может пройти ПЦР-тестирование.
Степанов добавил, что ПЦР-тестирование иностранцы должны пройти в верифицированных референс-лабораториях, в лабораторных центрах нашей страны - государственных или частных. Конечные результаты тестирования та или иная лаборатория будет отправлять в ЦОЗ. Если они отрицательные - иностранца исключат из приложения "Дій вдома".
Турист сам должен оплатить ПЦР-тест, если делает его по собственному желанию. В случае, если у человека, который прибыл из страны "красной зоны", будут симптомы COVID-19, тест будет осуществлен за счет государства.
Ранее мы писали о том, что в Киеве усиливают карантин.
по теме
13 областей України опинилися під загрозою жорсткого карантину
Коронавірус в Україні не збавляє обертів - занедужали вже понад 42 тисяч людей
СOVID-19 в Україні б'є чергові антирекорди
За попередню добу в Україні 829 нових інфікувань. Від ускладнень після інфекції померли 23 пацієнти
В Івано-Франківській області посилили карантинні обмеження
Через велику кількість інфікованих закривають спортивні зали, фітнес-центри та заклади культури
В Україні стрімко росте кількість хворих на COVID-19
Проти злісних порушників карантину будуть вживати заходів - наскільки суворим буде покарання?
В Киеве ужесточили карантин: что запретили
В среду, 1 июля, власти Киева приняли решение ужесточить карантин в столице