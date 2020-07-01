В сети показали макеты новых четырех смартфонов iPhone 12. Ролик опубликовал YouTube-блогер iupdate.

Кадры из ролика подтверждают, что все гаджеты получат внешность, схожую с iPhone 4 и iPad Pro.

Самая младшая модель iPhone 12 получит дисплей в 5,4 дюйма, версия Pro выйдет в двух вариантах с 6,1-дюймовым экраном. Флагман iPhone 12 Pro Max оснастят 6,7-дюймовым дисплеем.

Также сообщается, что все новинки выйдут с OLED-экранами и поддержкой 5G.

Блогер отметил, что размер 5,4-дюймового iPhone окажется меньше iPhone SE 2 несмотря на то, что последний имеет дисплей с меньшей диагональю. Это объясняется отсутствием рамок в гаджете нового поколения.

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