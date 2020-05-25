Apple iPhone SE превзошел Xiaomi по дешевизне [ Редактировать ]
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Как бы вы не старались, вы не сможете найти телефон Android, который был бы близок к iPhone SE 2020 по соотношению цены и качества. Грубо говоря, позицию "топ за свои деньги" сейчас занял самый дешевый смартфон Тима Кука, и это удивительно.
Выход iPhone SE создал реальную проблему для Google и всей экосистемы Android. Все дело в аппаратной начинке и цене. Об этом сравнении сообщает ZDNet.
Первое достоинство, которое укладывает на лопатки любой Android смартфон не только среднеценового сегмента, но и топового – процессор iPhone SE. Apple недолго думая использовали свой самый производительный чип от iPhone 11 - A13 Bionic.
Особенность процессора A13 в том, что по мощности он превосходит топовый чип Snapdragon 865, используемый в самых дорогих смартфонах на Android, вроде OnePlus 8 Pro и Samsung Galaxy S20 Ultra. Превосходство процессора Apple даже доказал бенчмарк Geekbench 5.
Второе и самое главное достоинство iPhone SE – цена. Удивительно, но Apple поместила этот чип в смартфон стоимостью 399 долларов (14 999 гривен). В итоге получилось, что для игр и других производительных задач iPhone SE оказывается самым дешевым из доступных телефонов.
Третье достоинство – долгосрочная поддержка. В отличие от экосистемы Android, где производитель поддерживает свои смартфоны свежими прошивками не более, чем 2 года, Apple "дарит" обновления почти 4-5 лет. Таким образом iPhone SE будет получать версии от iOS 14 до iOS 17 включительно как минимум до 2024 года.
Но у смартфона есть ряд недостатков. Первый - камера. В 2020 году использование одного фотосенсора выглядит весьма странно. На двойные и тройные сенсоры перешли даже бюджетные аппараты.
Второй недостаток – отсутствие поддержки сетей 5G. В Украине это пока недостатком нельзя назвать, но в странах, где подобные сети запущены, отсутствие их поддержки может стать выбором не в пользу Apple.
В итоге получается, что iPhone SE — это образец того, каким должен быть приличный телефон средне-бюджетного класса на Android.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как глава Xiaomi пользуется iPhone. Основатель компании Xiaomi Лэй Цзюнь "попался" на использовании устройства от Apple.
Также недавно владельцы китайских смартфонов были возмущены тем, как свежее обновление "сломало" смартфоны Xiaomi.
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