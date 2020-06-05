Выпуск iPhone 12 перенесен - СМИ [ Редактировать ]
Выход нового iPhone от компании Apple может быть сорван и перенесен на другую дату.
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, директор Broadcom Хока Тана в телефонном разговоре сообщил о "задержке основного продукта крупного производителя мобильных телефонов в Северной Америке". Отмечается, что разговор состоялся между топ-менеджером и аналитиками компании.
Предположительно речь идет именно о выпуске iPhone 12. Broadcom якобы не ожидает роста доходов до четвертого финансового квартала текущего года.
Топ-менеджер предположил, что такая задержка вызвана необходимостью инженеров Apple и других компаний работать в домашнем режиме из-за карантина.
Broadcom занимается выпуском полупроводниковой продукции для производителей смартфонов. Отмечается, что обычно они заказывают компоненты для гаджетов за несколько месяцев до релиза продукта.
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