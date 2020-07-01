Від медичного обстеження до прописки. У Дніпрі відкрили соціальний центр для безпритульних. Там вони можуть поїсти, прийняти душ і залишитися на ніч. Соціальні працівники допоможуть відновити документи та працевлаштуватися. Як усе відбувається - дивіться далі.

У своєму новому кабінеті вже розклала все по поличках Наталія Пузанкова - старша медсестра соціального центру. Жінка розповідає - відвідувачі центру насамперед проходитимуть безкоштовне медичне обстеження.

Марина Пузанкова, старша медична сестра КЗ "Міський центр соціальної допомоги" Дніпровської міської ради:

Когда человек пришел, первичный осмотр. Педикулез, чесотка, кожные смотрим покровы, ну это самое первое. Потом даем направление на медосмотр, на флюорографию, на специалистов.

Уже після медичного обстеження охочих будуть, так би мовити, заселяти. Ось у таких просторих і затишних кімнатах можна переночувати людям, які не мають де жити. ЛІжка з чистою білизною вже чекають на перших відвідувачів.

Наталія Пахомова, соціальний працівник КЗ "Міський центр соціальної допомоги" Дніпровської міської ради:

Есть двухярусные кровати, выделяются тумбочка, так же есть газетки, окна в свободном доступе. Шкафы для вещей так же повесить. Вешалки, есть полочки для личные вещей.

Одночасно тут можуть жити більше як пів сотні людей. Є де помитися й поїсти безкоштовно.

Наталія Пахомова, соціальний працівник КЗ "Міський центр соціальної допомоги" Дніпровської міської ради:

Они могут разогреть себе покушать, у них есть холодильник, чайник. Так само здесь все обогревается. Мойки, мыть руки сполоснуть так же само после себя чашку, ложку.

Та головне, за словами директора Центру соціальної допомоги, тут допомагатимуть людям із відновленням документів і працевлаштуванням.

Максим Єрьоменко, директор КЗ "Міський центр соціальної допомоги" Дніпровської міської ради:

Бездомные обращаются с разными проблемами. Основное, это нет паспорта или прописки. Что дает прописка. Получать материальное пособие, если он лицо с инвалидностью, если его нужно устроить в дом интернат или в реабилитационный центр.

Борис Філатов, міський голова Дніпра:

Мы увеличили возможности для того, чтобы мы принимали сюда на социализацию сюда людей без определенного места жительства и одновременно помогли людям по улице Антоновича избавиться от не совсем приятного соседства. Для города очень важно чтобы все люди не зависимо от социального статуса, материального положения могли почувствовать защиту, заботу могли потувствовать, справедливость.

Незабаром запрацює і "Соціальний патруль". Раз на тиждень два автобуси виїжджатимуть на пошуки безхатьків, і якщо ті захочуть - привезуть їх у центр.