В Киеве случилось жуткое происшествие. Так, в больнице умер 6-летний мальчик после жестокого избиения крестным. Прокуратура переквалифицировала действия подозреваемого на умышленное убийство в связи со смертью ребенка. Об этом сообщает "Информатор".

"Не хватает слов, чтобы описать это преступление. Ребенку провели ряд сложных операций. К сожалению, несмотря на усилия врачей, мальчик умер. Изверга, которого задержали на месте происшествия, взяли под стражу", - написала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Напомним, 25 июня в дежурную часть столичной полиции от врача поступило сообщение о том, что из окна многоэтажки на улице Шолом - Алейхема выпал ребенок 2014 рождения. Медики госпитализировали мальчика в детскую больницу, он был без сознания.

На месте происшествия правоохранители обнаружили мать ребенка и ее друзей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Родственники, чтобы скрыть следы преступления, намеренно ввели в заблуждение врачей, обращая внимание на то, что ребенок якобы выпала из окна.

Предварительно полиция установила, что мальчику телесные повреждения нанес его крестный отец, который в компании еще нескольких мужчин и матери потерпевшего употреблял алкогольные напитки в квартире. В соседней комнате следователи обнаружили следы крови, а затем установили и свидетеля, который рассказал, что крестный зашел в комнату мальчика, а через некоторое время вынес его избитого и без сознания на руках.

По данному делу сначала уголовное производство по части 2 статьи 15, пункт 2 части 2 статьи 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. После смерти ребенка прокуратура переквалифицировала действия подозреваемого на умышленное убийство.

Ранее в Киеве из окон выпали двое детей.