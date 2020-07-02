На Земле впервые за 13 тысяч лет наступила оттепель [ Редактировать ]
На Земле наступила первая за 13 тысяч лет оттепель. Климатическое состояние планеты максимально приблизилось к тому, каким оно было после последнего глобального оледенения, пишет svidok.online.
Отмечается, что глобальное потепление прервало период похолодания продолжительностью в 6,5 тысячи лет.
Согласно новой модели палеоклиматологов, Земля вошла в климатический период оттепели. К такому выводу ученые пришли после анализа более 1,3 тысячи наборов данных с 679 точек мира.
Ученые проанализировали информацию о древней пыльце и других отложениях на дне озер, соотношении изотопов в раковинах морских водорослей и десятки других климатических индикаторов.
Последний ледниковый период начался примерно 2,6 миллиона лет назад, а последняя подобная оттепель - около 13 тысяч лет назад. Максимальные температуры были зафиксированы во время так называемого голоценового "климатического оптимума", занимающего период от 9 до 5 тысяч лет назад.
Ранее сообщалось, что изменения климата привели к аномальным явлениям природы. Также мы писали о том, что аномальная погода убила урожай фруктов в Украине.
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