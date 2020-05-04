Спикером сената (верхней палаты) парламента Казахстана стал бывший заместитель главы администрации президента Маулен Ашимбаев. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь президента республики Берик Курмангали.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил с должности спикера сената дочь экс-президента страны Даригу Назарбаеву. Причина такого решения неизвестна.

49-летний Маулен Ашимбаев был депутатом мажилиса страны (с января 2011 года по февраль 2018 года), занимал пост первого заместителя партии Nur Otan (с февраля 2018 года по июнь 2019 года), работал помощником президента (с июля 2019 года), был первым заместителем главы офиса президента (с декабря 2019 года).

Согласно конституции Казахстана, должность спикера сената является второй после поста президента. В случае досрочного освобождения от должности или смерти главы государства его полномочия на оставшийся срок переходят к председателю сената.