В здании Киевской городской государственной администрации подрались заместитель главы Департамента градостроительства КГГА Юрий Таций и депутат Киевского горсовета от ВО "Свобода" Владимир Назаренко. Об этом оба участника потасовки сообщили в соцсетях, обвинив друг друга в нападении.

В частности, чиновник КГГА написал следующее:

В мой кабинет пришел без предупреждения агрессивно настроенный депутат Киевсовета Владимир Назаренко. Начал разбрасываться оскорблениями в сторону действующей власти, угрожать, а затем "перешел к действиям" - уничтожил часть документов, которые лежали на моем столе. Я пытался спокойно разрешить ситуацию, однако "гость" не успокоился и нанес мне ряд ударов. Я сейчас нахожусь в больнице с подозрением на сотрясение мозга.

На место происшествия вызвали полицию, которая составила протокол на Назаренко. Доказательством его вины якобы служит видеозапись из кабинета чиновника.

В свою очередь депутат Киевсовета заявил, что Юрий Таций напал на него, "пытаясь скрыть коррупционные документы". Он обвинил оппонента в легализации незаконных застроек.

Что я увидел в кабинете Тация, который и ставит подписи под городскими стройками? Кипы дел, писем, альбомов и проектов новых монстров в центре Киева. Конечно, я начал просматривать эти документы и апеллировать к Главному архитектору с просьбой прекратить произвол чиновников. Очевидно, Юрий Таций был не готов к неожиданному визиту и просто бросился на меня с кулаками.

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