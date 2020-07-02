У Монголії зафіксували спалах бубонної чуми [ Редактировать ]
А в Монголії спалах бубонної чуми! Два випадки зафіксовані в західній частині країни. Заразилися брати, які з'їли м'ясо бабака. У регіоні - запровадили карантин.
Обмежили в'їзд та виїзд. Усіх, хто контактував із хворими, ізолювали. Також уряд закликав громадян не вживати бабаків у їжу.
по теме
На Буковині послаблюють карантин
На Буковині карантин навпаки - послаблюють. Відчинили спортзали, ресторани та стадіони. І це попри те, що донедавна регіон був осередком поширення коронавірусу
В Україні за день від коронавірусу померли 19 людей
Добова кількість інфікованих коронавірусом українців вперше перевалила за тисячу. Напередодні виявили тисячу сто дев'ять випадків, 19 людей померло - повідомили в міністерстві охорони здоров'я
У США за добу коронавірусом заразилися 30 тисяч людей
Коронавірус у світі підхопили ще 138 тисяч людей. Загальна кількість інфікованих майже дев'ять мільйонів 200 тисяч. З них понад половина - видужали, а летальних випадків понад 470 тисяч
Пандемія коронавірусу: у Пекіні щодня тестуватимуть мільйон людей
У Пекіні через підозру нового спалаху коронавірусу масово перевіряють людей у спеціальних пунктах просто неба. До таких дій влада Китаю вдалася після того, як випадок інфікування на COVID-19 виявили на одному зі столичних ринків
В Україні скорочується кількість випадків заражень коронавірусом
Кількість нових випадків коронавірусу в Україні скорочується третій день поспіль. Втім, показники усе одно високі: 680 нових заражень за добу. Нагадаю, у п'ятницю був зареєстрований антирекорд за весь час епідемії 921 випадок. Загальна кількість інфікованих перевищила 37 тисяч.
У Пекіні почали масові тестування на COVID-19
У Пекіні через підозру нового спалаху коронавірусу масово перевіряють людей у спеціальних пунктах просто неба. До таких дій влада Китаю вдалася після того, як випадок інфікування на COVID-19 виявили на одному зі столичних ринків. Відтоді захворювання зафіксували в понад двох сотень людей