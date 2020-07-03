У Миколаєві на світанку сам собою розвівся Інгульський міст [ Редактировать ]
У Миколаєві на світанку сам собою розвівся Інгульський міст. Великого руху на переправі не було, тому автівки вчасно зреагували. Механізм підняв розвідну частину на кілька метрів. Поліція перекрила рух, це спричинило великий затор. Щоб розблокувати рух в обидва боки, знадобилося майже 2 години.
Інгульський міст з'єднує з центром Миколаєва 4 мікрорайони. Також ним їдуть автівки зі столиці в напрямку півдня. Покриття розвідної частини довгий час було в аварійному стані. Кілька днів тому його почали лагодити.
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