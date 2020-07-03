Найти любовь: Сара Джессика Паркер запускает реалити-шоу [ Редактировать ]
Звезда сериала "Секс в большом городе" актриса Сара Джессика Паркер запускает собственное реалити-шоу под названием Swipe Swap. Об этом сообщает harpersbazaar.com.ua
Суть шоу состоит в том, что два не состоящих в отношениях человека полностью "обменяются" своими жизнями.
По словам создателей, это в первую очередь социальный эксперимент, посвященный любви и лайфстайлу двух одиночек, которые меняются местами и перенимают чужой образ жизни – начиная с проживания в домах друг друга и посещения любимых мест отдыха и заканчивая общением с ближайшими друзьями и семьей. И все это - для того, чтобы в результате сложилась новая пара.
Паркер выступит исполнительным продюсером шоу через свою компанию Pretty Matches Productions, которую она основала вместе с бизнес-партнером Элисон Бенсон в 2005 году. В создании шоу принимает участие команда культового реалити Love Island.
Премьера Swipe Swap состоится на американском телеканале Showtime.
Ранее сообщалось, что экоактивистка Грета Тунберг запустила собственное радиошоу.
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