Вечером в пятницу, 5 июня, жители Северного полушария смогут наблюдать лунное затмение. Оно начнется в 20:45 по киевскому времени, или в 17:45 по всемирному, и продлится чуть больше трех часов. Об этом сообщает socportal.info.

В Украине его будет лучше всего видно в 22:26 по киевскому времени.

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"Тень Земли не полностью закроет Луну. И невооруженным глазом можно будет увидеть лишь небольшое изменение цвета естественного спутника. Он станет красно-коричневым", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 20 июня пройдет день летнего солнцестояния. После него, 21 июня, случится кольцевое солнечное затмение. А потом, 5 июля, будет еще одно лунное затмение. Такой цикл называется "коридором затмений".

Ранее мы писали о том, что в июне произойдет три лунных затмения.