Первую в мире яхту-ледокол спустили на воду (фото) [ Редактировать ]
В Нидерландах спустили на воду первую в мире яхту-ледокол La Datcha, созданную по заказу российского банкира Олега Тинькова. По данным Forbes, яхта стоит 100 млн евро. Ее можно с сентября арендовать за 740 тыс. евро в неделю. Также нужно внести депозит в размере 30% от аренды на непредвиденные расходы.
77-метровый частный ледокол построила компания Damen Yachting. На судне есть батискаф, две площадки для вертолетов, снегоходы, два джакузи, сауна, массажный кабинет и тренажерный зал. В каждой из шести кают, две из которых VIP, есть гардеробная, туалет, душ или ванна.
La Datcha рассчитана на 24 члена экипажа плюс капитан и 12 пассажиров. Яхта создана, чтобы плавать в удаленные уголки мира - от полярных полюсов до тропических островов. Она развивает максимальную скорость в 14,5 узлов (26,9 км/ч) и может ходить на расстояния до 11 тыс. км. Судно может провести в открытом море до 40 дней за счет улучшения топливных баков и системы сбора мусора.
Ранее сообщалось, что в России спустили на воду самый мощный в мире ледокол.
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