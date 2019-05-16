В сети появилась вакансия тестировщика яхт: какая зарплата [ Редактировать ]
Онлайн-магазин предметов роскоши HushHush.com объявил о вакансии тестировщика яхт, lonelyplanet.com.
Главный офис компании находится в Лондоне. По словам работодателя кандидат будет жить на роскошной яхте в течение недели. За это время необходимо протестировать все на судне, а после написать подробный отчет для публикации на сайте.
Желающие получить работу должны быть старше 21 года, внимательными к деталям, уметь писать качественные тексты и быть готовыми к командировкам. Опыт в яхтинге необязателен, но будет преимуществом.
Гонорар за каждый обзор составит $1302.
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