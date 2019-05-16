Онлайн-магазин предметов роскоши HushHush.com объявил о вакансии тестировщика яхт, lonelyplanet.com.

Главный офис компании находится в Лондоне. По словам работодателя кандидат будет жить на роскошной яхте в течение недели. За это время необходимо протестировать все на судне, а после написать подробный отчет для публикации на сайте.

Желающие получить работу должны быть старше 21 года, внимательными к деталям, уметь писать качественные тексты и быть готовыми к командировкам. Опыт в яхтинге необязателен, но будет преимуществом.

Гонорар за каждый обзор составит $1302.

Раньше сообщалось о том, как составить правильное резюме. А также читайте: работа для школьников летом: что нужно знать украинцам.