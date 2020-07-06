Кофе, йогурты, ягоды, фрукты - знакомые всем продукты, которые большинство привыкло есть на завтрак. Но как оказалось, то, что ранее считалось таким полезным, на деле лишь вредит нашему организму, вызывая головные боли, сонливость и недомогание, передает newsyou.info.

Сладкое

Сладкоежки, предпочитающие на завтрак конфеты, шоколад, торты и печенье очень сильно рискуют здоровьем. По крайней мере, именно так утверждают специалисты в области правильного питания. Из-за сильного выброса инсулина в кровь, поджелудочная с самого утра не способна справится с такой нагрузкой, отсюда может развиться сахарный диабет.

Йогурт

Йогурт на голодный желудок - пустая трата времени и перевод продуктов. Такая еда не принесет как такового вреда, но и пользы от неё тоже не будет. Соляная кислота, содержащаяся в желудке, уничтожает полезные бактерии, поэтому йогурты лучше всего есть после приёма пищи, это поможет сохранить и усвоить полезные вещества, содержащиеся в данном продукте.

Помидоры

Дубильная кислота, которая содержится в этих овощах, способна спровоцировать гастрит и даже язву. Так что, если вы любите есть натощак помидоры, лучше откажитесь от этой затеи.

Огурцы

Огурцы, как и любые зеленые овощи на голодный желудок, способны вызвать изжогу и спровоцировать газообразование из-за обилия кислот, содержащихся в них.

Бананы

Богатые на магний бананы хороши тем, что они благоприятно влияют на сердце. Но если их есть на голодный желудок, то полезное вещество начинает пагубно влиять на сердце, вызывая нагрузку. К тому же, съеденный натощак банан может спровоцировать головные боли и хроническую усталость, а также недомогание и вялость.

Специи и острая еда

Любите острую пищу и специи по утрам? Тогда пришло время отказаться от столь опасных для желудка блюд, которые, раздражая слизистую, провоцируют язву.

Холодные и газированные напитки

Не стоит пить на голодный желудок холодные, а тем более газированные напитки. Они способны вызвать спазмы и, раздражая слизистую, травмируют ее. Лучше всего выпить стакан теплой (комнатной температуры) воды.

Цитрусовые

Цитрусовые богаты не только на различные витамины и микроэлементы, а и на кислоты, которые, раздражая слизистую, провоцируют гастрит, изжогу и язву. Поэтому диетологи настоятельно не рекомендует есть апельсины, мандарины и иже с ними на голодный желудок с утра пораньше.

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